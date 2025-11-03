В Украине ожидается похолодание с дождями: прогноз погоды от Диденко
Первый день недели радует солнцем и теплом, однако уже со вторника погода начнет меняться. Отдельно Наталья Диденко предупреждает о возвращении заморозков.
4 ноября в Украине ожидаюится дожди, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 4 ноября
Во вторник на западе и севере Украины ожидается дождь, вызванный холодным атмосферным фронтом.
Также небольшие дожди пройдут в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. В остальных регионах осадков не предвидится.
Температура воздуха во вторник снизится в западных областях, в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях. Днем она составил от +9 до +13 градусов.
На юге, в большинстве центральных областей и востоке еще будет теплее – от +12 до +16. На юге температура воздуха составит до +18 градусов.
Погода в Киеве
Во вторник в Киеве будет облачно, температура поднимется всего до +10 градусов. Ожидается дождливая погода.
В целом 4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6-го по 10 ноября потеплеет, а с 11-12 ноября ожидается ощутимое похолодание. Ночью возможна минусовая температура. Во второй половине следующей недели температура воздуха составит +2 +8 градусов. Однако, предупреждает синоптик, погода может меняться, поэтому нужно следить за ежедневными прогнозами.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что начало ноября в Украине будет теплым, и местами воздух прогреется до +19 градусов.
Также сообщалось, что в Украину идет бабье лето в начале ноября.