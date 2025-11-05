"Страшних морозів" не буде: синоптикиня спростувала чутки про найхолоднішу зиму (відео)

Українців продовжують непокоїти прогнози про нібито "найхолоднішу зиму за останні десять років" і сильні морози вже найближчим часом. Однак синоптики застерігають від поспішних висновків і просять не довіряти інформаційним вкидам у мережі. Наразі метеорологи не мають підстав стверджувати, що зима буде екстремально холодною, а найближчі дні ще збережуть відносно м’яку температуру.

Як розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону "Єдині новини", тепла погода на початку листопада не є аномальною. Вона пояснила, що температури зараз дійсно перебувають трохи вище середніх багаторічних показників, однак рекордів не фіксується. На територію України надходять тепліші повітряні маси з південних широт, що і забезпечує комфортні погодні умови.

Найближчими днями через країну проходитиме атмосферний фронт, який принесе збільшення хмарності та невеликі дощі, переважно на півночі, в центрі та на півдні. Після 6 листопада погода стане сухішою та стабільнішою, під впливом антициклону. У ранкові години очікуються тумани, через що синоптики рекомендують водіям бути особливо уважними на дорогах.

Щодо температури, то до кінця тижня вона залишатиметься досить м’якою для листопада: вночі +1…+9°, вдень +8…+13°, на півдні до +16°. Однак, починаючи з наступного тижня, фахівці прогнозують поступове пониження температури. За словами Птухи, це буде плавний перехід, без різких перепадів. У нічні години в окремих областях можливі перші слабкі заморозки — стовпчики термометрів можуть опускатися трохи нижче нуля. Проте це не означає встановлення зимового режиму.

Про морози, сніг і страхи щодо "суворої зими"

Наталія Птуха наголосила, що прогнози на тривалі періоди — умовні. Достовірним вважається прогноз лише на найближчі п’ять діб, а прогнози на два-три тижні — це лише орієнтовні тенденції, які можуть змінюватися залежно від атмосферних процесів. Тому інформація про "страшні морози", яка активно поширюється у соцмережах, не має під собою наукового підтвердження.

Вона пояснила, що поява снігу та мінусових температур у листопаді сама по собі не є аномальною. Листопад — це перехідний місяць, або передзим’я, коли можуть чергуватися зовсім різні погодні сценарії:

від відлиги та плюсової температури вдень,

до невеликих нічних морозів і перших снігопадів, які можуть швидко танути.

Синоптики очікують, що в середині листопада температура почне знижуватися більш відчутно. У деяких регіонах можливий перший сніг, однак він, за прогнозами, буде нетривалим і без стійкого снігового покриву. Масовий перехід до стабільно зимової погоди станеться пізніше, і точні дати визначити поки неможливо.

"На жаль, в нас в інформаційному просторі часто бувають якісь такі як вкиди і поширюється інформація з досить довготривалим періодом і е, ну, можна сказати, навіть як таке залякування населення. Але, е, навіть якщо і відбудуться такі процеси, то для листопада це не є чимось незвичайним для нашої території", — підкреслила Птуха.

