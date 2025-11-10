Мокрый снег и резкое похолодание ожидаются в Украине: синоптик назвала сроки

Мокрый снег и снижение температуры вероятны в Украине уже после 15 ноября.

В ближайшие же трое суток на западе и севере температурный фон ночью будет в пределах от +1 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +10, рассказала в комментарии УНИАН начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"На остальной территории – юг, восток и в центральных областях – температурный фон ближайшей ночью будет высокий – где-то около +10 градусов. И дневная температура — также в пределах +10 +15 градусов", – уточнила синоптик.

Затем температура в Украине ночью снизится и составит от +1 до +6 на севере и востоке до конца недели.

По Украине максимально воздух прогреется до +7 +12 градусов.

Что касается снижения температуры после 15 ноября, то, говорит Голеня, это "50 на 50".

"Одна модель дает снижение, другая — не дает снижения… Если там произойдет снижение, в начале следующей недели, то там в воскресенье, например, и в субботу уже могут быть осадки в виде мокрого снега. По крайней мере ночью, по северу страны", – отметила она, уточнив, что прогноз еще не окончательный.

