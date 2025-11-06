"Будет теплее, чем обычно": метеоролог рассказала, какая погода будет преобладать в Украине зимой

Будущая зима в Украине, по прогнозам синоптиков, вероятно будет мягче средних климатических показателей. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше многолетней нормы, а сильных морозов пока не прогнозируют. Хотя отдельные волны холодного воздуха возможны, в целом погодные условия будут теплее, чем обычно.

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии изданию "Телеграф", нынешняя зима продолжает тенденцию последних десятилетий к более мягкому климату. Данные ведущих международных центров, таких как NOAA и ECMWF, подтверждают, что средняя температура зимой будет выше нормы с вероятностью 70-80%. Кратковременные похолодания возможны, однако значительные морозы маловероятны.

По ее словам, первая половина ноября будет теплой, особенно первая декада, а уже во вторую половину месяца, в период, который называют предзимьем, возможны первые ощутимые похолодания. Это естественное явление для этого времени года, когда осень постепенно переходит в зиму.

Балабух отметила, что температура в декабре ожидается на два градуса выше нормы. В южных регионах и на Закарпатье средняя за месяц температура будет оставаться положительной (0-2 градуса), тогда как на северо-востоке и в высокогорье Карпат она будет колебаться от -1 до -3 градусов и ниже. Самым холодным зимним месяцем традиционно является январь: в 2026 году он, по прогнозам, будет на 1-2 градуса теплее климатической нормы, со среднемесячными температурами от +1-2 градуса на юге до -3 и ниже в северных, северо-восточных областях и Карпатах. В то же время вероятность аномально низких температур в январе возрастет до 10-30%, что свидетельствует о возможных вторжениях арктического воздуха. Похожие тенденции характерны и для февраля.

Относительно осадков, Балабух отметила, что во время теплых периодов будет идти дождь, возможны туманы, а при температурах близких к нулю или отрицательных — мокрый снег, гололедица и налипание снега. Так как зимой температура на значительной части территории будет находиться около нуля, таких явлений может быть больше, особенно при поступлении влажного воздуха из Атлантики. При адвекции арктических масс в район Средиземноморья возможно образование мощных южных циклонов, которые принесут сильные снегопады, метели, ветер и гололед, скорее всего в феврале, что подтверждает положительная аномалия осадков в южных и центральных областях.

Она также пояснила, что общая тенденция к потеплению зимнего периода положительно влияет на сельское хозяйство: озимые культуры лучше перезимовывают и не вымерзают, а достаточное количество осадков способствует развитию посевов. В то же время слишком высокая температура может негативно сказаться на растениях: если средняя за сутки температура превышает +5 градусов, вегетационный период не прекращается, культуры входят в зиму ослабленными и рискуют получить повреждения во время резких похолоданий или волн холода, как это наблюдалось в прошлом году.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха отметила, что слухи о "самой холодной зиме за десять лет" неправдивы. По ее словам, пока нет оснований ожидать сильных морозов, а в ближайшие дни погода останется относительно мягкой.

До этого, представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказывал, что с 4 по 6 ноября в Украине будет тепло, а в южной части страны температура повысится вплоть до +16 градусов.