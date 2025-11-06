"Буде тепліше, ніж зазвичай": метеорологиня розповіла, яка погода переважатиме в Україні взимку

Майбутня зима в Україні, за прогнозами синоптиків, ймовірно буде м’якшою за середні кліматичні показники. Температура повітря очікується на 1–2 градуси вища за багаторічну норму, а сильних морозів наразі не прогнозують. Хоча окремі хвилі холодного повітря можливі, загалом погодні умови будуть теплішими, ніж зазвичай.

Як розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі виданню "Телеграф", цьогорічна зима продовжує тенденцію останніх десятиліть до м’якшого клімату. Дані провідних міжнародних центрів, таких як NOAA та ECMWF, підтверджують, що середня температура взимку буде вищою за норму з ймовірністю 70–80%. Короткочасні похолодання можливі, проте значні морози малоймовірні.

За її словами, перша половина листопада буде теплою, особливо перша декада, а вже у другу половину місяця, в період, який називають передзим’ям, можливі перші відчутні похолодання. Це природне явище для цього часу року, коли осінь поступово переходить у зиму.

Балабух зазначила, що температура в грудні очікується на два градуси вищою за норму. У південних регіонах та на Закарпатті середня за місяць температура залишатиметься додатною (0–2 градуси), тоді як на північному сході та у високогір’ї Карпат вона коливатиметься від -1 до -3 градусів і нижче. Найхолоднішим зимовим місяцем традиційно є січень: у 2026 році він, за прогнозами, буде на 1–2 градуси теплішим за кліматичну норму, із середньомісячними температурами від +1–2 градуси на півдні до -3 і нижче у північних, північно-східних областях та Карпатах. Водночас ймовірність аномально низьких температур у січні зросте до 10–30%, що свідчить про можливі вторгнення арктичного повітря. Схожі тенденції характерні й для лютого.

Щодо опадів, Балабух зазначила, що під час теплих періодів йтиме дощ, можливі тумани, а при температурах близьких до нуля або від’ємних — мокрий сніг, ожеледиця та налипання снігу. Через те, що взимку температура на значній частині території знаходитиметься біля нуля, таких явищ може бути більше, особливо при надходженні вологого повітря з Атлантики. При адвекції арктичних мас у район Середземномор’я можливе утворення потужних південних циклонів, які принесуть сильні снігопади, хуртовини, вітер та ожеледь, найімовірніше у лютому, що підтверджує додатна аномалія опадів у південних і центральних областях.

Вона також пояснила, що загальна тенденція до потепління зимового періоду позитивно впливає на сільське господарство: озимі культури краще перезимовують і не вимерзають, а достатня кількість опадів сприяє розвитку посівів. Водночас надто висока температура може негативно позначитися на рослинах: якщо середня за добу температура перевищує +5 градусів, вегетаційний період не припиняється, культури входять у зиму ослабленими і ризикують отримати пошкодження під час різких похолодань або хвиль холоду, як це спостерігалося минулого року.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що чутки про "найхолоднішу зиму за десять років" неправдиві. За її словами, поки немає підстав очікувати сильних морозів, а найближчими днями погода залишиться відносно м’якою.

До цього, представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповідав, що з 4 по 6 листопада в Україні буде тепло, а у південній частині країни температура підвищиться аж до +16 градусів.