Мокрий сніг і різке похолодання очікуються в Україні: синоптикиня назвала терміни

Мокрий сніг і зниження температури ймовірні в Україні вже після 15 листопада.

У найближчі ж три доби на заході та півночі температурний фон уночі буде в межах від +1 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +10, розповіла в коментарі УНІАН начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"На решті території — південь, схід і в центральних областях — температурний фон найближчої ночі буде високий — десь близько +10 градусів. І денна температура — також у межах +10 +15 градусів", – уточнила синоптикиня.

Потім температура в Україні вночі знизиться і становитиме від +1 до +6 на півночі та сході до кінця тижня.

По Україні максимально повітря прогріється до +7 +12 градусів.

Що стосується зниження температури після 15 листопада, то, каже Голеня, це "50 на 50".

"Одна модель дає зниження, інша — не дає зниження... Якщо там відбудеться зниження, на початку наступного тижня, то там у неділю, наприклад, і в суботу вже можуть бути опади у вигляді мокрого снігу. Принаймні вночі, по півночі країни", — зазначила вона, уточнивши, що прогноз ще не остаточний.

