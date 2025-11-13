На следующей неделе пойдет снег: Диденко рассказала, как изменится погода в Украине

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с середины ноября погода в Украине станет по-осеннему холодной и наконец пойдет снег.

"Середина ноября уже не хочет особо с нами цацкаться и собирается самоутвердиться наконец!" — написала Диденко в своем Telegram-канале.

По ее прогнозу погода в Украине будет меняться так в ближайшие дни:

Пятница-суббота (14-15 ноября) — потепление.

Воскресенье (16 ноября) — похолодание.

Понедельник (17 ноября) — потепление.

А вот 18 ноября, во вторник, следует ожидать существенного похолодания до "небольших "минусов" ночью", тогда как температура днем составит +2... +6 градусов. И уже 19 ноября на западе, севере и в центре Украины может пойти мокрый снег.

"Прогноз — ориентировочный... В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", — отметила Наталья Диденко.

Однако еще 14 ноября будет достаточно тепло, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

Самой высокой завтра ожидается температура воздуха в западных областях, днем +10... +14 градусов. На остальной территории Украины в течение дня предполагается +7... +12 градусов.

"Будет в пятницу порывистым юго-западный ветер, временами до 7-14 метров в секунду, закутывайтесь плотнее и не задерживайтесь под окнами многоэтажек", — предупредила Диденко.

В Киеве 14-го ноября — без осадков, порывистый ветер и днем около +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что мокрый снег и снижение температуры вероятны в Украине уже после 15 ноября.

Также сообщалось, что синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха опровергла слухи о "самой холодной зиме за десять лет".