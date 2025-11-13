Наступного тижня піде сніг: Діденко розповіла, як зміниться погода в Україні

Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже із середини листопада погода в Україні стане по-осінньому холодною і нарешті піде сніг.

"Середина листопада вже не хоче особливо з нами цяцькаться і збирається самоствердитися нарешті!" – написала Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її прогнозом погода в Україні буде змінюватись так найближчими днями:

П'ятниця-субота (14-15 листопада) - потепління.

Неділя (16 листопада) - похолодання.

Понеділок (17 листопада) - потепління.

А от 18 листопада, у вівторок, слід очікувати істотного похолодання до "невеликих "мінусів" вночі", тоді як температура вдень становитиме +2… +6 градусів. І вже 19 листопада на заході, півночі та в центрі України може піти мокрий сніг.

"Прогноз – орієнтовний… У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий", - зауважила Наталка Діденко.

Проте ще 14 листопада буде досить тепло, хмарно з проясненнями і без істотних опадів.

Найвищою завтра очікується температура повітря у західних областях, вдень +10… +14 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +7… +12 градусів.

"Буде у п'ятницю рвучким південно-західний вітер, часом до 7-14 метрів за секунду, закутуйтесь щільніше і не затримуйтеся під вікнами багатоповерхівок", - попередила Діденко.

У Києві 14-го листопада - без опадів, поривчастий вітер та вдень близько +10 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що мокрий сніг і зниження температури ймовірні в Україні вже після 15 листопада.

Також повідомлялося, що синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха спростувала чутки про "найхолоднішу зиму за десять років".