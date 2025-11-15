Похолодання та мокрий сніг: синоптики розповіли, коли погода в Україні погіршиться

Уже наступного тижня в Україну прийде мокрий сніг та суттєве похолодання. 19 листопада щонайменше половину регіонів накриє мокрий сніг із дощем.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, мокрий сніг із дощем очікується в Чернігівській, Вінницькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та Києві, а також у західних регіонах країни.

Щодо температури повітря, то вдень вона коливатиметься від +1 — 1 на заході до +11 +13 — на півдні та до +6 +13 — на південному сході.

У Києві від +1 до — 1 вдень, 19 листопада, і від -1 до +1 градуса вночі.

Раніше про похолодання попереджала і синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, 19-20 листопада на заході, півночі та подекуди в центральних областях істотно похолодає. І вже 19 листопада на заході, півночі та в центрі України може піти мокрий сніг.

Щодо вихідних, то зниження температури українці чітко відчують уже завтра, 16 листопада, додала Діденко.

"Прогноз — орієнтовний... У листопаді сніг міг би вже бути давно, це і так він до нас поблажливий", — зазначила синоптик.

