Похолодание и мокрый снег: синоптики рассказали, когда погода в Украине ухудшится

Уже на следующей неделе в Украину придет мокрый снег и существенное похолодание. 19 ноября не менее половины регионов накроет мокрый снег с дождем.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, мокрый снег с дождем ожидается в Черниговской, Винницкой, Сумской, Житомирской, Киевской областях и Киеве, а также в западных регионах страны.

Что касается температуры воздуха, то днем она будет колебаться от +1 – 1 на западе до +11 +13 – на юге и до +6 +13 – на юго-востоке.

В Киеве от +1 до - 1 днем, 19 ноября, и от -1 до +1 градуса ночью.

Ранее о похолодании предупреждала и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно похолодает. И уже 19 ноября на западе, севере и в центре Украины может пойти мокрый снег.

Что касается выходных, то понижение температуры украинцы отчетливо почувствуют уже завтра, 16 ноября, добавила Диденко.

"Прогноз — ориентировочный… В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен", — отметила синоптик.

