Синоптик предупредил об одних из самых сильных морозов за 70 лет: в Укргидрометцентре ответили

Синоптик Виталий Постригань передал, что благодаря одному из современных методов в Украине спрогнозировали сильные морозы несмотря на общую тенденцию потепления. В Укргидрометцентре эти данные опровергли, поделившись собственным прогнозом погоды на ноябрь.

Никаких сильнейших за последние 70 лет холодов уже в конце этого месяца в Украине не предвидится. Об этом в комментарии Telegram-каналу "Труха" 16 ноября заверила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на ноябрь

С ее, слов на начало второй половины месяца ночью ожидается от +1 до +7 градусов, теплее ночи будут только на юге — местами до +11. Днем столбики термометров будут фиксировать от +8 до +13, несколько выше будет температура на Прикарпатье и в Одесской области.

"16-17 ноября теплее всего будет на юге страны, там вообще +11...+17°C", — отметила эксперт.

Она предупредила, что с воскресенья на севере начнется похолодание, связанное с поступлением атмосферного фронта. Ночью столбики термометров будут фиксировать от нуля до -5 градусов, а днем — от +3 до +8.

Прогноз погоды: что предшествовало

Ранее, 13 ноября, директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань сообщил, что период холодов в Украине стал короче и теплее, а значительный снег — теперь редкость. Однако неблагоприятных зимних явлений стало больше, а поздние весенние снегопады учащаются.

По словам синоптика, один из современных методов моделирования погоды на длительный срок показал, что уже в третьей декаде ноября в Украине будет серьезное похолодание. Некоторые специалисты даже считают, что оно имеет шансы стать "четвертым за последние 70 лет".

Напомним, в Укргидрометцентре проинформировали, что 19 ноября в по меньшей мере половине регионов Украины выпадет мокрый снег. Температура воздуха существенно снизится, в Киеве ожидаются заморозки.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 17 ноября в Украине потеплеет, но уже 19-20 ноября в некоторых областях существенно похолодает. Она также сообщила о возможном мокром снеге в среду.