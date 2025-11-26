На западе Украины резко похолодает: какой будет погода в других областях 27 ноября, — Диденко

В четверг, 27 ноября, в Украине ожидается контрастная погода: западные области почувствуют значительное похолодание, тогда как на юге сохранится мягкая и относительно теплая температура. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, а на большинстве территории небо будет оставаться покрытым облаками.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, самое заметное снижение температуры ожидается в западной части страны. Днем там прогнозируют лишь +2...+6 градусов, что сделает этот регион самым холодным в Украине 27 ноября.

Зато на юге сохранится значительно более теплая погода — температура будет колебаться в пределах +12...+16 градусов, а в Крыму воздух местами прогреется до +15...+20 градусов, что существенно превышает ноябрьскую климатическую норму.

В северных областях синоптики прогнозируют +6...+11 градусов тепла. На востоке Украины температура воздуха днем составит +8...+12 градусов. В центральных регионах ожидается +10...+13 градусов, однако в Винницкой области будет ощутимо прохладнее — всего +5...+7 градусов.

Відео дня

Что касается осадков, небольшие дожди прогнозируются в северных и центральных областях. На юге и востоке существенных осадков не предвидится, однако облачность будет преобладать почти по всей территории страны.

В столице, по прогнозу, 27 ноября также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем в Киеве составит около +10 градусов.

В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре уточняют, что в четверг из-за перемещения атмосферного фронта в восточном направлении кратковременные осадки охватят северные, центральные области, а также Одесскую и Николаевскую области. На большинстве других территорий осадки маловероятны.

Ветер преимущественно будет дуть с южного и юго-восточного направлений, что будет приносить теплые воздушные массы. Однако в западных регионах он изменит направление на западное, в результате чего температура там снизится на 2-4 градуса. Именно этот фактор и обусловит резкую температурную контрастность между различными частями Украины.

По словам синоптиков, в дальнейшем в стране наметится постепенная тенденция к похолоданию, однако температура еще некоторое время будет оставаться в пределах сезонных показателей без резких аномалий.

Напомним, что в начале зимы температура в Украине преимущественно будет колебаться от +1 до +8 градусов. На юге воздух будет теплее — до +10...+12 градусов. По данным Укргидрометцентра, в первые дни декабря существенных осадков не ожидается, поэтому на сильный снегопад рассчитывать не следует.

Также Фокус писал, что 21 ноября в вечернее время начал идти снег на Волыни, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.