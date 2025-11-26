На заході України різко похолодає: якою буде погода в інших областях 27 листопада, — Діденко

У четвер, 27 листопада, в Україні очікується контрастна погода: західні області відчують значне похолодання, тоді як на півдні збережеться м’яка та відносно тепла температура. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі, а на більшості території небо залишатиметься вкрите хмарами.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, найпомітніше зниження температури очікується у західній частині країни. Удень там прогнозують лише +2…+6 градусів, що зробить цей регіон найхолоднішим в Україні 27 листопада.

Натомість на півдні утримається значно тепліша погода — температура коливатиметься в межах +12…+16 градусів, а в Криму повітря місцями прогріється до +15…+20 градусів, що істотно перевищує листопадову кліматичну норму.

У північних областях синоптики прогнозують +6…+11 градусів тепла. На сході України температура повітря вдень становитиме +8…+12 градусів. У центральних регіонах очікується +10…+13 градусів, однак на Вінниччині буде відчутно прохолодніше — лише +5…+7 градусів.

Щодо опадів, невеликі дощі прогнозуються в північних і центральних областях. На півдні та сході істотних опадів не передбачається, проте хмарність переважатиме майже по всій території країни.

У столиці, за прогнозом, 27 листопада також пройде невеликий дощ. Температура повітря вдень у Києві становитиме близько +10 градусів.

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі уточнюють, що в четвер через переміщення атмосферного фронту у східному напрямку короткочасні опади охоплять північні, центральні області, а також Одеську та Миколаївську області. На більшості інших територій опади малоймовірні.

Вітер переважно дутиме з південного та південно-східного напрямків, що приноситиме теплі повітряні маси. Однак у західних регіонах він змінить напрямок на західний, унаслідок чого температура там знизиться на 2–4 градуси. Саме цей фактор і зумовить різку температурну контрастність між різними частинами України.

За словами синоптиків, надалі в країні намітиться поступова тенденція до похолодання, однак температура ще певний час залишатиметься у межах сезонних показників без різких аномалій.

Нагадаємо, що на початку зими температура в Україні переважно коливатиметься від +1 до +8 градусів. На півдні повітря буде тепліше — до +10…+12 градусів. За даними Укргідрометцентру, у перші дні грудня істотних опадів не очікується, тому на сильний снігопад розраховувати не слід.

Також Фокус писав, що 21 листопада у вечірній час почав йти сніг на Волині, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.