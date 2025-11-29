"Тумани і мряка": синоптик розповів, чи варто українцям очікувати зимової погоди у грудні

На початку грудня над Україною буде розвиток малорухливого і великого антициклону, через що в основному зберігатиметься суха та комфортна погода. Східні та південно-східні вітри принесуть відносно теплі умови без суттєвих опадів.

Але натомість українські регіони можуть оповити тумани, розповів в коментарі "Телеграфу" український синоптик Ігор Кібальчич.

"Тільки 1 грудня в південній половині країни пройдуть дощі у зв'язку з впливом малоактивного фронту з Чорного моря. Однак, небо більшу частину часу очікується в основному хмарним, а тумани і мряка будуть досить частим явищем в найближчі 10 днів", — сказав Кібальчич.

За його словами дощі можливі 10 грудня і на заході України. Очікувати снігу не варто, а ось невеликий сніг можливий тільки в Карпатах.

Температура залишатиметься аномально високою для цієї пори року. З 1 по 4 грудня вночі прогнозують -3…+4 °С, на півдні 0…+7 °С, вдень +3…+9 °С, на півдні та в Криму до +12 °С. У Карпатах вночі близько -1…-6 °С, вдень -2…+3 °С.

Відео дня

З 5 грудня температура поступово знизиться, насамперед на півночі та сході.

"Вночі очікується невеликий мороз в межах -1…-7 °С, вдень температура коливатиметься близько 0 °С; в південній частині і на Закарпатті нічні показники становитимуть -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С", — наголосив Кібальчич.

Прогноз температурних показників на період з 5 по 10 грудня 2025 року Фото: Телеграф

Нагадаємо, 25 листопада в Укргідрометцентрі розповіли, чи випаде сніг на початку грудня.

Фокус також писав про те, що на заході України різко похолодає.