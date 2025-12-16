Температура поднимется до +10°: какой будет погода завтра и когда ждать морозы, — Диденко

Завтра, 17 декабря, большинство областей Украины ожидает облачную, но сухую погоду, только на западе будет больше солнечных лучиков. Температура воздуха будет оставаться относительно комфортной, без резких колебаний, а сильных осадков не прогнозируют.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, антициклон над южной Европой, ближе к Балканам, обеспечивает высокое атмосферное давление, которое влияет на погодные условия в Украине. Благодаря этому погода в большинстве регионов будет оставаться стабильной, осадков практически не предвидится.

По ее словам, только на западе страны завтра будет больше солнечных часов. Температура в течение дня будет колебаться в пределах +2...+5 градусов, на западе и юге — +4...+10 градусов, в южном Запорожье — +2...+4 градуса. Ветер преимущественно южный, умеренный, временами порывистый. Утром и вечером возможны туманы.

Відео дня

В Киеве синоптик прогнозирует погоду без осадков, порывистый южный ветер и температуру ночью около +2 градусов, днем — до +5 градусов.

Наталка Диденко отметила, что такая сравнительно теплая погода продержится еще несколько дней. Первые существенные морозы с дневными и ночными минусовыми температурами возможны только с 26 декабря.

Синоптик советует воспользоваться теплом этих дней, подготовиться к потенциальному похолоданию и позаботиться о домашних любимцах, а также о дополнительных источниках тепла и горячих напитках.

Какой будет погода в течение недели в Украине

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 16-18 декабря в Украине ожидается спокойная погода. В большинстве областей ночью и утром возможны туманы, ветер будет слабым. Стабильные условия обеспечивает высокое атмосферное давление и теплая воздушная масса.

Осадков почти не предвидится, лишь ночью 16 декабря на Левобережье возможен небольшой мокрый снег. Давление и температура будут оставаться без значительных изменений, а влажность воздуха — высокой. Температура ночью будет колебаться от -3° до +2°, днем — от +1° до +6°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны — от +5° до +12°. В восточных областях завтра ночью ожидается 1-6° мороза, днем около 0°.

Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических условиях: ночью и утром 17 декабря в северных областях, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях возможен туман с видимостью 200-500 метров. Это может осложнить движение транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что 15 декабря жителей столицы предупреждали об опасных погодных условиях из-за густого тумана, который существенно ухудшит видимость на дорогах.

Также Фокус писал, что 13 и 14 декабря по прогнозам синоптиков в Украине должно было быть холодно и ветрено, а также ожидался снег.