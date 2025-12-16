Температура підніметься до +10°: якою буде погода завтра і коли чекати морози, — Діденко

Завтра, 17 грудня, більшість областей України очікує хмарну, проте суху погоду, лише на заході буде більше сонячних промінців. Температура повітря залишатиметься відносно комфортною, без різких коливань, а сильних опадів не прогнозують.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, антициклон над південною Європою, ближче до Балкан, забезпечує високий атмосферний тиск, який впливає на погодні умови в Україні. Завдяки цьому погода у більшості регіонів залишатиметься стабільною, опадів практично не передбачається.

За її словами, лише на заході країни завтра буде більше сонячних годин. Температура протягом дня коливатиметься в межах +2…+5 градусів, на заході та півдні — +4…+10 градусів, у південному Запоріжжі — +2…+4 градуси. Вітер переважно південний, помірний, часом рвучкий. Вранці та ввечері можливі тумани.

У Києві синоптикиня прогнозує погоду без опадів, поривчастий південний вітер та температуру вночі близько +2 градусів, вдень — до +5 градусів.

Наталка Діденко зазначила, що така порівняно тепла погода протримається ще кілька днів. Перші істотні морози з денними та нічними мінусовими температурами можливі лише з 26 грудня.

Синоптикиня радить скористатися теплом цих днів, підготуватися до потенційного похолодання та подбати про домашніх улюбленців, а також про додаткові джерела тепла та гарячі напої.

Якою буде погода протягом тижня в Україні

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 16–18 грудня в Україні очікується спокійна погода. У більшості областей вночі та вранці можливі тумани, вітер буде слабким. Стабільні умови забезпечує високий атмосферний тиск та тепла повітряна маса.

Опадів майже не передбачається, лише вночі 16 грудня на Лівобережжі можливий невеликий мокрий сніг. Тиск і температура залишатимуться без значних змін, а вологість повітря — високою. Температура вночі коливатиметься від -3° до +2°, вдень — від +1° до +6°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни — від +5° до +12°. У східних областях завтра вночі очікується 1–6° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні умови: вночі та вранці 17 грудня у північних областях, а також у Черкаській, Полтавській і Харківській областях можливий туман із видимістю 200–500 метрів. Це може ускладнити рух транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні Фото: Укргідрометцентр

