На вихідних в Україні похолодає і засніжить: прогноз погоди від Діденко (мапа)

Синоптикиня Наталка Діденко опублікувала прогноз погоди на вихідні для Києва та регіонів. Вона попередила, що в Україні буде холодно, слизько і вітряно, а також очікується сніг.

"Зміна погода на уїк-енд повпливає на метеопатів, бо стрибатиме атмосферний тиск, похолоднішає, стане слизько на дорогах та тротуарах, де можуть підсковзнутися і зашпортатися не лише метеопати — обережненько", — зазначила експертка 12 грудня.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу погоду в Україні визначатиме антициклон, тож буде сухо. Однак очікується рвучкий вітер, а у лівобережній частині країни — навіть до сильного. У більшість областей вже 13 грудня прийде похолодання.

Протягом дня стовпчики термометрів фіксуватимуть від -2 до +2 градусів. Тепліше буде лише на заході — від +2 до +5.

У неділю ж погода зміниться. У північних, західних і центральних регіонах, а також місцями у Харківській і Запорізькій областях Діденко прогнозує сніг та мокрий сніг. Очікується ожеледиця на дорогах та налипання снігу. На сході здебільшого буде сухо, а на півдні — дощі.

Опади на мапі (сніг позначено рожевим, а дощ —блакитним) Фото: facebook Наталка Діденко

Температура повітря вдень коливатиметься в межах від -3 до +3 градусів. Вищі показники будуть на заході — від +3 до +6.

"І ще до похолодання та снігу приєднається у неділю рвучкий сильний північно-західний вітер. Тому у неділю тепліше одягнутися варто, посидіти вдома, але якщо погуляти — то краще до обіду, коли ще є природне світло", — порадила синоптикиня.

Прогноз погоди у Києві

У Києві 13 грудня опадів не очікується і навіть може показатись сонце. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть близько нуля.

14 грудня у столицю прийде мокрий сніг, але температура коливатиметься в межах від нуля до +2 градусів. Очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

"Обидва дні — вітряно", — додала Діденко.

