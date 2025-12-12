Після свят ціни у супермаркетах зростуть: економіст розповів, до чого готуватись українцям

Економіст Володимир Чиж попередив, що з січня 2026 року вартість деяких продуктів можуть підвищити. Він пояснив, що ці товари дорожчали протягом року, і тенденція збережеться у 2026-му.

Після того, як українці відсвяткують Різдво та Новий рік, ціни на деякі продукти у супермаркетах можуть змінитись. За останні 12 місяців молоко, масло й кисломолочні вироби вже подорожчали орієнтовно на 15-25%, і найближчим часом така тенденція не зупиниться. У січні очікується нове оновлення цінників. Про це 12 грудня експерт розповів у коментарі "Новини.LIVE".

"Особливо це стосується вершкового масла, кисломолочних виробів та продукції, яка потребує зберігання або переробки. Відповідно, прогнозоване зростання цін відбудеться на рівні 7-10%", — зауважив він.

Чиж пояснив, що хвилі підвищення цін не уникнути, адже витрати зростають. Зокрема, йдеться про корм для худоби, логістику, пальне й енергоносії — усі ці фактори безпосередньо впливають на формування вартості. Окрім того, через відключення світла виробникам доводиться закуповувати генератори і бензин, бо без холодильників молочні продукти швидко псуються.

