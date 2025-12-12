Удари по ключових підстанціях Києва: цієї зими столиця буде без світла, — експерт

У Києві електропостачання обмежують довше, ніж у західних регіонах України, через пошкодження критично важливих підстанцій і обмежену можливість передачі електроенергії. Столиця отримує енергію з двох атомних станцій, і пошкодження ключових об’єктів не дозволяє швидко компенсувати дефіцит.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, різниця в тривалості відключень пояснюється технічними особливостями мережі. Хоч система енергопостачання єдина, її пропускна здатність у різних регіонах сильно відрізняється.

"У Рівному є атомна станція, а під Києвом перебили відповідну підстанцію, і ми не можемо взяти додаткову потужність. Столиця залежить від двох атомних станцій — Рівненської та Хмельницької. Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, — а її пошкодили за 30 кілометрів від міста, — вона не може передати потужність", — пояснив Кучеренко.

Відео дня

Нардеп додав, що столиця переживає серйозний дефіцит електроенергії після атак на ПС "Київська", розташовану всього за 30 кілометрів від міста. За його словами, обмеження у Києві збережуться протягом цієї зими, хоча конкретні графіки можуть змінюватися залежно від роботи енергетиків.

Кучеренко також зазначив, що найскладніша ситуація спостерігається у прифронтових і прикордонних областях — Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській. Там удари по енергомережах повторюються постійно, а відновлювальні роботи ускладнюють загрози для ремонтних бригад.

"На кожну аварійну бригаду одразу починаються атаки, через що вже загинули багато енергетиків. Вийти в поле і працювати безпечно практично неможливо", — пояснив депутат.

Попри це, він підкреслив, що в країні триває відновлення високовольтних мереж і генерації. Більшість громадян вже відчувають покращення, проте точний час повного відновлення передбачити неможливо через ризик нових атак.

"Ми не можемо спрогнозувати наступну хвилю ударів, тому робота енергетиків залишається критично важливою для стабільності системи", — підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 грудня, електропостачання вимикатимуть до трьох разів на добу. Побутові споживачі з деяких підгруп сидітимуть без світла понад 17 годин.

Також Фокус писав, що, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, російські атаки на енергетичну інфраструктуру України мають на меті ізолювати лівий берег від правого.