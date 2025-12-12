Удары по ключевым подстанциям Киева: этой зимой столица будет без света, — эксперт

В Киеве электроснабжение ограничивают дольше, чем в западных регионах Украины, из-за повреждения критически важных подстанций и ограниченной возможности передачи электроэнергии. Столица получает энергию с двух атомных станций, и повреждение ключевых объектов не позволяет быстро компенсировать дефицит.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, разница в продолжительности отключений объясняется техническими особенностями сети. Хоть система энергоснабжения единая, ее пропускная способность в разных регионах сильно отличается.

"В Ровно есть атомная станция, а под Киевом перебили соответствующую подстанцию, и мы не можем взять дополнительную мощность. Столица зависит от двух атомных станций — Ровенской и Хмельницкой. Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, — а ее повредили в 30 километрах от города, — она не может передать мощность", — пояснил Кучеренко.

Нардеп добавил, что столица переживает серьезный дефицит электроэнергии после атак на ПС "Киевская", расположенную всего в 30 километрах от города. По его словам, ограничения в Киеве сохранятся в течение этой зимы, хотя конкретные графики могут меняться в зависимости от работы энергетиков.

Кучеренко также отметил, что самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых и приграничных областях — Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской. Там удары по энергосетям повторяются постоянно, а восстановительные работы осложняют угрозы для ремонтных бригад.

"На каждую аварийную бригаду сразу начинаются атаки, из-за чего уже погибли многие энергетики. Выйти в поле и работать безопасно практически невозможно", — пояснил депутат.

Несмотря на это, он подчеркнул, что в стране продолжается восстановление высоковольтных сетей и генерации. Большинство граждан уже чувствуют улучшение, однако точное время полного восстановления предсказать невозможно из-за риска новых атак.

"Мы не можем спрогнозировать следующую волну ударов, поэтому работа энергетиков остается критически важной для стабильности системы", — подытожил Кучеренко.

