Графики отключений на 12 декабря: у кого не будет света более 17 часов

В пятницу, 12 декабря, электроснабжение будут выключать до трех раз в сутки. Бытовые потребители из некоторых подгрупп будут сидеть без света более 17 часов.

12 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света из-за россиян, которые постоянно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины.

ДТЭК призывает проверять официальные каналы, ведь могут быть изменения.

Графики отключений света в Киеве на 12 декабря

Графики отключений света на 12 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 12 декабря для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 12 декабря

Графики отключений света на 12 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 12 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 12 декабря

Графики отключений света на 12 декабря для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 12 декабря для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 12 декабря

Графики отключений света на 12 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 12 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Отключения электроэнергии в большинстве регионов будут оставаться длительными. В частности, одновременно будут отключать до трех очередей потребителей. Из-за этого украинцы будут без света до 12 часов. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Зато председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы. По его словам, украинцам "надо привыкнуть и жить в этих графиках".