Отключения света до 12 часов: в "Укрэнерго" рассказали, как долго они продлятся

Отключения электроэнергии в большинстве регионов будут оставаться длительными. В частности, одновременно будут отключать до трех очередей потребителей.

Из-за этого украинцы будут без света до 12 часов. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Такие ограничения будут действовать до конца недели, отметил Зайченко. При этом он пояснил, что каждый день осуществляются атаки, из-за чего прогнозировать сложнее.

"Три очереди графиков почасовых отключений — это то, что нас ожидает. Конечно, не во всех регионах. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых может быть хуже", — рассказал глава "Укрэнерго".

По его словам, 9 декабря аварийные отключения применялись из-за обстрела россиянами энергетического объекта на Сумщине. Сначала они были применены в трех регионах, но потом они были распространены на другие регионы Украины.

Основной причиной такого решения стало стечение неблагоприятных обстоятельств: аварийное отключение генерации и невозможность поддержания дальнейшей генерации на гидростанциях.

Отключение на 11 декабря

В "Укрэнерго" сообщили, что 11 декабря будут применяться графики почасовых отключений в течение всех суток. Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

При этом ситуация в энергосистеме может измениться.

Ранее соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что даже если в марте резко потеплеет и засветит солнце, отключения света не прекратятся.

Зато председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что даже по оптимистическому сценарию отключения света будут продолжаться в течение всей зимы. По его словам, украинцам "надо привыкнуть и жить в этих графиках".