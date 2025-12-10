Відключення світла до 12 годин: в "Укренерго" розповіли, як довго вони триватимуть

Відключення електроенергії в більшості регіонів залишатимуться тривалими. Зокрема, одночасно відключатимуть до трьох черг споживачів.

Через це українці будуть без світла до 12 годин. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в етері телемарафону, передає "РБК-Україна".

Такі обмеження діятимуть до кінця тижня, зазначив Зайченко. При цьому він пояснив, що кожного дня здійснюються атаки, через що прогнозувати складніше.

"Три черги графіків погодинних відключень — це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше", — розповів голова "Укренерго".

За його словами, 9 грудня аварійні відключення застосовувалися через обстріл росіянами енергетичного об'єкта на Сумщині. Спочатку вони були застосовані в трьох регіонах, але потім вони були поширені на інші регіони України.

Відео дня

Основною причиною такого рішення став збіг несприятливих обставин: аварійне відключення генерації та неможливість підтримання подальшої генерації на гідростанціях.

Відключення на 11 грудня

В "Укренерго" повідомили, що 11 грудня будуть застосовуватимуться графіки погодинних відключень впродовж всієї доби. Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись.

Раніше співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що навіть якщо в березні різко потеплішає і засвітить сонце, відключення світла не припиняться.

Натомість голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що навіть за оптимістичним сценарієм відключення світла триватимуть впродовж усієї зими. З його слів, українцям "треба звикнути і жити в цих графіках".