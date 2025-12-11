Графіки відключень на 12 грудня: у кого не буде світла понад 17 годин

У п'ятницю, 12 грудня, електропостачання виключатимуть до трьох разів на добу. Побутові споживачі з деяких підгруп сидітимуть без світла понад 17 годин.

12 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла через росіян, які постійно обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури. ДТЕК опублікував графіки для Києва та трьох областей України.

ДТЕК закликає перевіряти офіційні канали, адже можуть бути зміни.

Графіки відключень світла в Києві на 12 грудня

Графіки відключень світла на 12 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 12 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 12 грудня

Графіки відключень світла на 12 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 12 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 12 грудня

Графіки відключень світла на 12 грудня для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 12 грудня для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 грудня

Графіки відключень світла на 12 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 12 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Відключення електроенергії в більшості регіонів залишатимуться тривалими. Зокрема, одночасно відключатимуть до трьох черг споживачів. Через це українці будуть без світла до 12 годин. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Натомість голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що навіть за оптимістичним сценарієм відключення світла триватимуть впродовж усієї зими. З його слів, українцям "треба звикнути і жити в цих графіках".