Майже втричі більша ціна на газ в Україні: чи піднімуть тариф після завершення війни (відео)

Аналітик ринку природного газу Михайло Свищо повідомив, що ринкова ціна на природний газ насправді перевищує 20 гривень. Нині підвищення ціни для споживачів гальмує мораторій, однак в разі перемир'я або закінчення війни тариф можуть підняти.

В Україні не підіймають тариф на газ з 2021 року. При цьому потреби у ремонтах лише зросли через війну. Про це експерт повідомив в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Коментар Михайла Свищо — з 30:04

"Зрозуміло, що після завершення війни, навіть після перемир’я, після скасування воєнного стану одразу підняти ціну з 8 майже гривень до 20 — це буде занадто", — зазначив він.

Зі слів аналітика, українці не зможуть стільки платити одразу після того, як настане мир. Тому якщо й відбудеться це підвищення цін, яке нині гальмує мораторій, то воно буде поетапним.

"І воно може розтягнутися на роки", — підкреслив він.

Свищо запевнив, що рано чи пізно ринок газу в Україні все ж запрацює за принципом європейського ринку, але поки споживачі до цього не готові.

Що буде з газом і теплом взимку

Експерт наголосив, що ціль Росії — змусити українців замерзнути взимку, тому ворог здійснює масовані удари по об’єктах газовидобутку. Обстріли призвели до суттєвого обвалу видобутку в Україні, але за останні роки була вибудована така система, яка дозволила попри це уникнути відключень газопостачання.

"Звичайно, в електроенергії ситуація залишається складною, але з газопостачанням — попри такі масовані обстріли, які ми бачили у жовтні, листопаді та навіть зараз у грудні практично кожного тижня Росія продовжує атаки на газову інфраструктуру — поки що ми в цілому тримаємось", — повідомив він.

Аналітик пояснив, що ситуація з теплом інакша, бо залежить від природного газу і система — досить розгалужена. Ризик розділу країни на частини, як у випадку зі світлом, набагато менший. Однак можуть бути відключення в окремих містах або регіонах, якщо Росія поставить за ціль для атак відповідні об’єкти, зокрема у прифронтових областях.

"Але я думаю, що Україна готується до цього, і підприємства закуповують додаткове обладнання, додаткові резерви", — додав Свищо.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що Київ переживає серйозний дефіцит електроенергії, і відключення збережуться протягом усієї зими. З його слів, найскладніша ситуація зі світлом — у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

12 грудня в усіх регіонах України продовжують діяти планові відключення світла. У ДТЕК оприлюднили графіки для столиці і трьох областей.