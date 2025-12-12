Почти втрое большая цена на газ в Украине: поднимут ли тариф после завершения войны (видео)
Аналитик рынка природного газа Михаил Свищо сообщил, что рыночная цена на природный газ на самом деле превышает 20 гривен. Сейчас повышение цены для потребителей тормозит мораторий, однако в случае перемирия или окончания войны тариф могут поднять.
В Украине не поднимают тариф на газ с 2021 года. При этом потребности в ремонтах только выросли из-за войны. Об этом эксперт сообщил в эфире программы "Ранок.LIVE".
"Понятно, что после завершения войны, даже после перемирия, после отмены военного положения сразу поднять цену с 8 почти гривен до 20 — это будет слишком", — отметил он.
По словам аналитика, украинцы не смогут столько платить сразу после того, как наступит мир. Поэтому если и произойдет это повышение цен, которое сейчас тормозит мораторий, то оно будет поэтапным.
"И оно может растянуться на годы", — подчеркнул он.
Свищо заверил, что рано или поздно рынок газа в Украине все же заработает по принципу европейского рынка, но пока потребители к этому не готовы.
Что будет с газом и теплом зимой
Эксперт отметил, что цель России — заставить украинцев замерзнуть зимой, поэтому враг осуществляет массированные удары по объектам газодобычи. Обстрелы привели к существенному обвалу добычи в Украине, но за последние годы была выстроена такая система, которая позволила несмотря на это избежать отключений газоснабжения.
"Конечно, в электроэнергии ситуация остается сложной, но с газоснабжением — несмотря на такие массированные обстрелы, которые мы видели в октябре, ноябре и даже сейчас в декабре практически каждую неделю Россия продолжает атаки на газовую инфраструктуру — пока мы в целом держимся", — сообщил он.
Аналитик пояснил, что ситуация с теплом иная, потому что зависит от природного газа и система — достаточно разветвленная. Риск раздела страны на части, как в случае со светом, гораздо меньше. Однако могут быть отключения в отдельных городах или регионах, если Россия поставит целью для атак соответствующие объекты, в частности в прифронтовых областях.
"Но я думаю, что Украина готовится к этому, и предприятия закупают дополнительное оборудование, дополнительные резервы", — добавил Свищо.
Напомним, народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что Киев переживает серьезный дефицит электроэнергии, и отключения сохранятся в течение всей зимы. По его словам, самая сложная ситуация со светом — в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
12 декабря во всех регионах Украины продолжают действовать плановые отключения света. В ДТЭК обнародовали графики для столицы и трех областей.