После праздников цены в супермаркетах вырастут: экономист рассказал, к чему готовиться украинцам

Экономист Владимир Чиж предупредил, что с января 2026 года стоимость некоторых продуктов могут повысить. Он пояснил, что эти товары дорожали в течение года, и тенденция сохранится в 2026-м.

После того, как украинцы отпразднуют Рождество и Новый год, цены на некоторые продукты в супермаркетах могут измениться. За последние 12 месяцев молоко, масло и кисломолочные изделия уже подорожали ориентировочно на 15-25%, и в ближайшее время такая тенденция не остановится. В январе ожидается новое обновление ценников. Об этом 12 декабря эксперт рассказал в комментарии "Новини.LIVE".

"Особенно это касается сливочного масла, кисломолочных изделий и продукции, которая требует хранения или переработки. Соответственно, прогнозируемый рост цен произойдет на уровне 7-10%", — отметил он.

Чиж пояснил, что волны повышения цен не избежать, ведь расходы растут. В частности, речь идет о корме для скота, логистике, горючем и энергоносителях — все эти факторы непосредственно влияют на формирование стоимости. Кроме того, из-за отключения света производителям приходится закупать генераторы и бензин, потому что без холодильников молочные продукты быстро портятся.

Напомним, аналитик рынка природного газа Михаил Свищо предупредил, что газ в Украине должен стоить для потребителей более 20 гривен, но тарифы не поднимают из-за моратория. Он спрогнозировал, будет ли повышение в случае перемирия или после окончания войны, а также ответил, какая будет ситуация с отоплением этой зимой.

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что в результате ударов ВС РФ Киев потерял возможность "взять дополнительную мощность", Сейчас столица зависит от Ровенской и Хмельницкой атомных станций и переживает серьезный дефицит электроэнергии, поэтому отключений света в течение всей зимы не избежать.