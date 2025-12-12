На выходных в Украине похолодает и заснежит: прогноз погоды от Диденко (карта)

Синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на выходные для Киева и регионов. Она предупредила, что в Украине будет холодно, скользко и ветрено, а также ожидается снег.

"Изменение погода на уик-энд повлияет на метеопатов, потому что будет прыгать атмосферное давление, похолодает, станет скользко на дорогах и тротуарах, где могут подскользнуться и зашпортаться не только метеопаты — осторожненько", — отметила эксперт 12 декабря.

Прогноз погоды на выходные

В субботу погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому будет сухо. Однако ожидается порывистый ветер, а в левобережной части страны — даже до сильного. В большинство областей уже 13 декабря придет похолодание.

В течение дня столбики термометров будут фиксировать от -2 до +2 градусов. Теплее будет только на западе — от +2 до +5.

В воскресенье же погода изменится. В северных, западных и центральных регионах, а также местами в Харьковской и Запорожской областях Диденко прогнозирует снег и мокрый снег. Ожидается гололед на дорогах и налипание снега. На востоке в основном будет сухо, а на юге — дожди.

Відео дня

Осадки на карте (снег обозначен розовым, а дождь — голубым) Фото: facebook Наталка Диденко

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов. Более высокие показатели будут на западе — от +3 до +6.

"И еще к похолоданию и снегу присоединится в воскресенье порывистый сильный северо-западный ветер. Поэтому в воскресенье теплее одеться стоит, посидеть дома, но если погулять — то лучше до обеда, когда еще есть естественный свет", — посоветовала синоптик.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 13 декабря осадков не ожидается и даже может показаться солнце. Днем столбики термометров будут фиксировать около нуля.

14 декабря в столицу придет мокрый снег, но температура будет колебаться в пределах от нуля до +2 градусов. Ожидается налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

"Оба дня — ветрено", — добавила Диденко.

Напомним, в результате ночного обстрела в Одесской области остаются без света 84 тысячи абонентов. В ДТЭК сообщили, что где-то электроэнергию вернут уже к вечеру, а где-то смогут восстановить только 15 декабря.

Экономист Владимир Чиж рассказал, на какие продукты вырастут цены уже в январе. Украинцы отпразднуют Рождество и Новый год, и после этого в супермаркетах заменят ценники.