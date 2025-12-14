Київ накриє густий туман: синоптики попереджають про небезпеку на дорогах

У Києві оголосили попередження про небезпечні погодні умови через густий туман, який суттєво погіршить видимість на дорогах. Синоптики застерігають, що погодна ситуація може ускладнити рух транспорту та підвищити ризики аварій.

Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, у столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня, а також у нічні та ранкові години 15 грудня прогнозується туман із видимістю 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Синоптики зазначають, що такі метеорологічні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху, зокрема на магістралях, мостах і ділянках з інтенсивним трафіком. Водіям та пішоходам радять бути максимально уважними та дотримуватися заходів безпеки.

У Київській міській державній адміністрації наголошують, що під час керування транспортним засобом у тумані водіям слід знизити швидкість руху, за можливості увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом та дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями. У разі вимушеної зупинки рекомендується вмикати аварійну світлову сигналізацію, а також уникати різких маневрів і раптових перестроювань.

Окремо містян закликають подбати про безпеку пішоходів. У туман та темну пору доби рекомендується використовувати світловідбивні елементи — флікери або одяг зі світловідбивними вставками, щоб залишатися помітними для водіїв і зменшити ризик дорожньо-транспортних пригод.

Яка погода очікується у Києві 15 грудня

Також Український гідрометеорологічний центр повідомив про погодні умови, які складатимуться 15 грудня у столиці та на території Київської області, а також оприлюднив попередження про можливі небезпечні явища.

За даними синоптиків, протягом доби переважатиме хмарна погода. Місцями можливий невеликий мокрий сніг, який у денні години змінюватиметься дощем. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця. У нічні та ранкові години по області подекуди спостерігатиметься туман.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 5–10 метрів за секунду.

У Київській області температура повітря вночі коливатиметься від +2° до –3°, удень становитиме 0–5° тепла. У Києві в нічні години очікується 0–2° морозу, вдень повітря прогріється до +2…+4°.

Нагадаємо, що 13 та 14 грудня в Україні прогнозували холод, сильний вітер та сніг. Зокрема, у неділю в столиці мав йти сніг і синоптики попереджали про ожеледицю на дорогах.

Також Фокус писав, що на початку грудня над Україною синоптики писали про розвиток малорухливого і великого антициклону, через який в основному зберігатиметься суха та комфортна погода.