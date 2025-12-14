Киев накроет густой туман: синоптики предупреждают об опасности на дорогах

В Киеве объявили предупреждение об опасных погодных условиях из-за густого тумана, который существенно ухудшит видимость на дорогах. Синоптики предостерегают, что погодная ситуация может осложнить движение транспорта и повысить риски аварий.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, в столице в ближайший час с удержанием до конца суток 14 декабря, а также в ночные и утренние часы 15 декабря прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый.

Синоптики отмечают, что такие метеорологические условия могут привести к осложнению дорожного движения, в частности на магистралях, мостах и участках с интенсивным трафиком. Водителям и пешеходам советуют быть максимально внимательными и соблюдать меры безопасности.

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что во время управления транспортным средством в тумане водителям следует снизить скорость движения, по возможности включить противотуманные фары вместе с ближним светом и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. В случае вынужденной остановки рекомендуется включать аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров и внезапных перестроений.

Отдельно горожан призывают позаботиться о безопасности пешеходов. В туман и темное время суток рекомендуется использовать светоотражающие элементы — фликеры или одежду со светоотражающими вставками, чтобы оставаться заметными для водителей и уменьшить риск дорожно-транспортных происшествий.

Какая погода ожидается в Киеве 15 декабря

Также Украинский гидрометеорологический центр сообщил о погодных условиях, которые будут складываться 15 декабря в столице и на территории Киевской области, а также обнародовал предупреждение о возможных опасных явлениях.

По данным синоптиков, в течение суток будет преобладать облачная погода. Местами возможен небольшой мокрый снег, который в дневные часы будет сменяться дождем. На отдельных участках дорог образуется гололедица. В ночные и утренние часы по области местами будет наблюдаться туман.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Киевской области температура воздуха ночью будет колебаться от +2° до -3°, днем составит 0-5° тепла. В Киеве в ночные часы ожидается 0-2° мороза, днем воздух прогреется до +2...+4°.

Напомним, что 13 и 14 декабря в Украине прогнозировали холод, сильный ветер и снег. В частности, в воскресенье в столице должен был идти снег и синоптики предупреждали о гололедице на дорогах.

Также Фокус писал, что в начале декабря над Украиной синоптики писали о развитии малоподвижного и большого антициклона, из-за которого в основном будет сохраняться сухая и комфортная погода.