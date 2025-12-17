Температура може опуститися до -11: коли очікується похолодання в Україні, — Діденко

Завтра, 18 грудня, в більшості регіонів України не очікуються опади. Невеликий дощ може пройти на Закарпатті, а в Карпатах пройде дощ із мокрим снігом.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, антициклон над південною Європою, ближче до Балкан і надалі визначатиме погоду в Україні.

Температура повітря вночі буде близько нуля, вдень — +3+6 градусів, на заході до +7 градусів, а ось південна частина нарешті забере собі привілей бути найтеплішою, завтра тут +6+11 градусів, в Криму до +12 градусів.

Антициклон Фото: facebook Наталка Діденко

Вітер західних напрямків, помірний, часом рвучкий.

У столиці завтра не очікується істотних опадів. Температура повітря у Києві завтра протягом дня близько +5 градусів.

У той же час синоптикиня повідомила, що ближче до Різдва очікується похолодання. Орієнтовно воно почнеться з 26-го грудня.

Вдень будуть "невеликі мінуси", а в нічні години стовпчики термометрів можуть опускатися до -5-11 градусів.

"Прогноз найімовірніший — на одну-три доби, все, що далі — орієнтовний, потребуватиме обов'язкового уточнення", — зазначила Діденко.

У той же час вона закликала бути готовими до ймовірної зміни синоптичної ситуації також.

Український гідрометцентр повідомляв, що 16–18 грудня в Україні очікується спокійна погода. У більшості регіонів вночі та вранці можливі тумани, вітер буде слабким.

На 18 грудня там зазначили, що тепла волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях спричинятимуть утворення туманів.

Погода на 18 грудня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Температура вночі буде від 3 до -2 градусів, у денні години — 1-6 градусів тепла, на півдні країни в межах +6 — +11.

Температура у області вночі складе від +3 -2, вдень — 1-6 тепла. У Києві вночі буде від 0 до -2, вдень — 2-4 градуси тепла.

Раніше повідомлялося, що порівняно тепла погода протримається ще кілька днів. Тож синоптики радять насолоджуватися теплими днями.

Також синоптик розповів, чи варто українцям очікувати зимової погоди у грудні.