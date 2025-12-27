В Буковеле объявили дату начала нового зимнего лыжного сезона, — СМИ

В воскресенье на горнолыжном курорте Буковель дают старт лыжному сезону. Задержалось открытие из-за теплой погоды и, соответственно, отсутствия снега.

В последнее воскресенье 2025 года, 28 декабря, на горнолыжном курорте "Буковель" должен официально начаться новый зимний сезон. Об этом изданию "Главком" сообщила администрация курорта.

Отмечается, что задержка открытия трасс происходила из-за дефицита снега. Но после снегопадов, которые прошли в регионе и помогли формированию необходимой снежной подушки, можно было начать подготовку склонов к катанию.

В администрации курорта отмечают, что отдельные трассы в Буковеле будут открываться постепенно, в зависимости от состояния снежного покрытия.

Прежде всего как стало известно, открываются:

склоны: 2C, 5A, 5B, 12B

переходы: B, D

выдержки: 2, 5, 12

Добавим, что синоптики на 28 декабря в Буковеле Ивано-Франковской области прогнозируют облачную погоду. Весь день будет идти сильный снег, который к вечеру начнет ослабевать.

Напомним, что лыжный сезон в Карпатах оказался под угрозой срыва из-за нетипично теплой зимы и отсутствия устойчивых морозов. По состоянию на середину декабря ни один из ведущих горнолыжных курортов страны не смог полноценно начать работу лыжных трасс.

Работникам курортов в Буковеле приходилось вручную спасать горнолыжные трассы, засыпая их искусственным снегом.

Фокус писал, что участник шоу "МастерШеф" Артем Горбенко признался, что уикенд в Буковеле не в сезон ему обошелся в более 17 тысяч гривен. Он приехал в Карпаты на поезде и активно провел три дня, посещая местные туристические локации.