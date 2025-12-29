Снігопади відрізали сім сіл на Прикарпатті, дорога на Тернопільщину – заблокована

Нині дорогу регіонального значення Р 24, яка з'єднує Івано-Франківську область і Тернопільщину, продовжують розчищати від снігових переметів. Рух цією трасою заблокований між селами Котиківка та Семаківці Городенківської громади. Зі слів місцевих жителів, подекуди замети снігу сягають одного метра заввишки.

У ДСНС повідомили, що через рясні снігопади на Прикарпатті відрізаними залишаються 7 населених пунктів,рятувальники транспортували трьох хворих на снігоболотоході "Богун". Фокус зібрав все, що відомо про негоду на Прикарпатті.

Станом на зараз відсутній проїзд до 4 сіл Чернелицької та 3 сіл Городенківської територіальних громад. Для розчищення доріг працює техніка Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Рятувальники ДСНС постійно моніторять ситуацію та надають допомогу людям із залученням снігоболотохода "Богун".

Сім сіл відрізані Фото: ДСНС

А журналісти "Суспільного" побували у селі Семаківці, в якому через негоду відсутнє електропостачання і нині село заблоковане сніговими заметами орієнтовно з 13:00 28 грудня.

"Наразі село Семаківці відрізане повністю від центральної дороги державного значення. Перемети у нас дуже високі насправді, десь навіть до метра висотою. Не тільки наше село відрізане, наступні кілька, які йдуть за нами, також без сполучення", — каже місцева жителька Ірина Равлюк.

Дорога до села Семаківці завалена снігом Фото: Суспільне

З її слів, жінка у селі зустріла сім'ю з двома дітьми із Чернігівської області. Вони прямували до Закарпаття і, не доїхавши до Городенки, застрягли у сніговому заметі. Провели там всю ніч. Зранку їх трактором витягнули місцеві жителі. Зараз сім’я перебуває у Семаківцях і хоче повернутись додому.

У Семаківцях в частині осель через негоду немає електропостачання. Місцевий житель Михайло Ковальський розповів, що подекуди світла нема вже 38 годин.

За словами голови Городенківської громади Богдана Кобилянського, через заблоковану трасу без сполучення залишаються села Семаківці, Михальче та Поточище.

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області Людмила Стражник каже, що на ділянці дороги постійно працює техніка, але вона не справляється. Водночас прогнозує, що до кінця дня, 29 грудня, дорогу розблокують.

Кілька сіл лишились без електропостачання Фото: Соцмережі

"Учора, 28 грудня, вантажний автомобіль з причепом фактично заблокував дорогу, і снігові перемети також заблокували шлях для дорожньої техніки й спецавтомобілів ДСНС. І тому й довелося насамперед розблоковувати ці транспортні засоби. Зараз головне, щоб трактор пробив цю дорогу, а вже автогрейдери розкидають сніг на узбіччя. Наразі працюють п'ять одиниць техніки: два автогрейдери, навантажувач, піскорозкидач і трактор", — каже Людмила Стражник.

Речниця "Прикарпаттяобленерго" Анастасія Стецько сказала, що станом на 16:00 29 грудня в області частково знеструмленими залишаються чотири населені пункти.

Також у ніч на 29 грудня внаслідок сильного вітру зазнав пошкоджень дах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Йдеться про відновлений Навчальний корпус №1. Будівлю ремонтували після влучання російської ракети 22 червня 2024 року.

Через негоду частину покрівлі зірвало, уламки даху впали на прилеглу територію.

Нагадаємо, Фокус писав про негоду на Івано-Франківщині, коли дороги були заблоковані через снігопади.

Але у неділю, 28 грудня, на гірськолижному курорті Буковель також дали старт лижному сезону. Затрималося відкриття через теплу погоду та відсутність снігу.