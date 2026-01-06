Хуртовини та морози до -23: українців попереджають про погіршення погоди

Суттєве погіршення погоди очікується у кількох областях України. Місцями сніговий покрив становитиме до 25 сантиметрів.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що в Україну прийде справжня зима із хуртовинами та ожеледицею. А ДСНС попереджає про важкі погодні умови на дорогах і закликає громадян бути обережніше.

Сніг і хуртовини

У західних, Вінницькій та Житомирській областях значний сніг – 10–25 см, пориви вітру до 15–18 м/с, хуртовини. На дорогах – снігові замети.

Ожеледиця та мокрий сніг

У Київській і Чернігівській областях – сильний сніг і мокрий сніг (місцями до 25 см), хуртовини, налипання снігу, на дорогах ожеледиця.

На півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській – сніг із дощем, місцями ожеледь.

Морози до -23 очікуються 10-11 січня

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях – вночі 14–20 морозу, місцями до 23, вдень 9–15 морозу;

у Кіровоградській та Полтавській – 6–12 морозу;

на півдні, сході та Дніпропетровщині – від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла.

А відома синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що від сьогодні в Україні — складні погодні умови.

Атмосферні фронти південного циклону зумовлять сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер. Діденко попередила, що ночами буде мороз, а коли вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів", сніг почне переходити у дощ та на дорогах буде ожеледь.

Але на цьому справа не закінчиться, адже за орієнтовними прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, з 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання. Діденко заспокоїла, що якщо навіть прогноз справдиться, то холодно буде лише кілька днів.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що в Києві з ночі йшов сніг, і як наслідок — на дорогах утворилися затори, а комунальники з ночі розчищають сніг і обробляють дороги, тротуари, сходи, пішохідні переходи протиожеледними засобами.

А через те, що дорогу на гірськолижний курорт "Буковель" замело снігом, на під'їзді до нього утворилися величезні затори.