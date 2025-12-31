Дорогу на Буковель замело снігом: що відбувається на трасах у західних областях України (відео)

У західних регіонах України зберігаються складні погодні умови: хуртовини, сильний вітер і низькі температури суттєво ускладнили пересування дорогами.

Зокрема, в Івано-Франківській області люди, які їхали в бік гірськолижного курорту Буковель, буквально застрягають на трасах, занесених снігом. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

В одному з постів повідомляється, що рейсовий автобус застряг у заметах в Угринові, і рятувальникам довелося виштовхувати його, щоб він міг вирушити далі.

Через негоду в Городенківській міській територіальній громаді залишається ускладненим рух на дорозі Р-24 "Татарів-Кам'янець-Подільський" на ділянці Котиківка-Семаківці. З огляду на складні погодні умови, а саме різкі пориви вітру та загрозу снігових переметів на цих ділянках доріг, жителям і гостям регіону влада порадила утриматися від поїздок без нагальної потреби.

У Рівненській області на дороги вивели 49 одиниць техніки, на трасах працюють до 70 осіб.

Тим, хто хоче вирушити в Карпати, не варто ризикувати, оскільки там досі зберігається негода. Уранці 31 грудня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до 17 градусів, в урочищі Заросляк — до -14 градусів морозу.

У Карпатах зберігається морозна та сніжна погода Фото: Суспільне

Нагадаємо, якою буде погода в останній день 2025 року.

Також повідомлялося, що дорогою в Буковель утворилися довгі затори. Сезон на популярному гірськолижному курорті розпочався 28 грудня.