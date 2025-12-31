Морози до -17 і шквальний вітер: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки 31 грудня

31 грудня видалося особливо морозним у горах. Ситуацію погіршує сильний вітер.

Сьогодні на високогір'ї температура повітря опустилася до -17 градусів, а на горі Піп Іван спостерігають обмежену видимість і південно-західний вітер швидкістю 15-17 метрів на секунду, повідомили в ДСНС Івано-Франківської області.

Крім того, як видно на опублікованому рятувальниками фото, на горі випало дуже багато снігу, і висота покрову доходить до метра і вище. У зв'язку з цим людей попереджають про серйозну небезпеку для життя і здоров'я.

Фото: ДСНС

За інформацією місцевих пабліків, уночі дороги регіону знову замело снігом. В Угринові маршрутний автобус, не встигнувши виїхати на маршрут, застряг у заметах.

Відео дня

Також складна погодна ситуація в Рівненській області, де на розчищенні доріг після снігопаду працюють 49 одиниць техніки.

У Тернопільській області люди скаржаться на погано розчищені дороги, публікуючи відповідні кадри в соцмережах.

Упродовж дня в низці регіонів України збережеться непроста синоптична ситуація. Укргідрометцентр попередив, що сьогодні в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Також в Україні зберігається холодна погода. За прогнозами синоптиків, у ніч на 1 січня температура повітря в деяких регіонах може істотно опуститися. У Карпатах очікується до -16 градусів.

На решті території країни стовпчики термометра показуватимуть від -7 до -12 градусів. На півдні буде найтепліше — до +2 градусів.

Потепління прийде в Україну вже з 3 січня. Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що температура першого місяця може показати рекордні за теплом цифри.

Нагадаємо, через снігову погоду і напередодні новорічних свят на під'їзді до гірськолижного курорту "Буковель" в Івано-Франківській області утворилися затори.