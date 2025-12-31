Морозы до -17 и шквальный ветер: синоптики объявили желтый уровень опасности 31 декабря

31 декабря выдалось особенно морозным в горах. Ситуацию усугубляет сильный ветер.

Сегодня на высокогорье температура воздуха опустилась до -17 градусов, а на горе Поп Иван наблюдается ограниченная видимость и юго-западный ветер скоростью 15-17 метров в секунду, сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

Кроме того, как видно на опубликованном спасателями фото, на горе выпало очень много снега, и высота покрова доходит до метра и выше. В связи с этим людей предупреждают о серьезной опасности для жизни и здоровья.

Фото: ГСЧС

По информации местных пабликов, ночью дороги региона снова замело снегом. В Угринове маршрутный автобус, не успев выехать на маршрут, застрял в сугробах.

Также сложная погодная ситуация в Ровенской области, где на расчистке дорог после снегопада работают около 70 единиц техники.

В Тернопольской области люди жалуются на плохо расчищенные дороги, публикуя соответствующие кадры в соцсетях.

На протяжении дня в ряде регионов Украины сохранится непростая синоптическая ситуация. Укргидрометцентр предупредил, что сегодня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Также в Украине сохраняется холодная погода. По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января температура воздуха в некоторых регионах может существенно опуститься. В Карпатах ожидается до -16 градусов.

На остальной территории страны столбики термометра будут показывать от -7 до -12 градусов. На юге будет теплее всего – до +2 градусов.

Потепление придет в Украину уже с 3 января. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что температура первого месяца может показать рекордные по теплу цифры.

Напомним, из-за снежной погоды и в преддверии новогодних праздников на подъезде к горнолыжному курорту "Буковель" в Ивано-Франковской области образовались пробки.