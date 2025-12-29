Сначала морозы до -18 градусов, а потом оттепели: синоптик рассказал, какой будет погода в 2026 году

Январь 2026 года в Украине не будет стабильным и скорее будет напоминать погодные "качели": периоды резких морозов будут сменяться оттепелями, а снег во многих областях долго не будет задерживаться. На старте года страну накроет настоящая зимняя прохлада, однако уже через несколько дней температурный фон резко изменится.

Синоптик Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф" отметил, что этот январь будет особенно изменчивым, поскольку украинцам придется привыкать к постоянным температурным контрастам. Морозные ночи быстро будут уступать оттепелям, а стремительная смена погодных условий будет создавать дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

Первые дни месяца будут соответствовать классическому представлению о зиме — со снегом и ощутимыми холодами. В ночь на 1-2 января температура в отдельных районах, в частности на западе, севере и востоке страны, может снижаться до -13...-18 градусов. Сильнее всего морозы скажутся в горных местностях и западных областях.

Відео дня

Впрочем, уже с 3 января ситуация начнет кардинально меняться, поскольку в Украину будет поступать теплый воздух с юга и температура воздуха повысится до нулевых и плюсовых значений. Кроме этого, вместе с потеплением ожидается активное таяние снега, туманы, мокрый снег и дожди, а также возрастет опасность гололеда. По словам Кибальчича, снежный покров будет быстро уменьшаться и к завершению первой декады января в большинстве регионов может почти полностью исчезнуть.

Погода в Украине в начале 2026 года Фото: Телеграф

Также, как пишет "Телеграф" со ссылкой на данные прогностической модели ECMWF, наибольшие температурные отклонения от климатической нормы ожидаются на юге, в центральных и восточных областях в период с 5 по 12 января. В это время в одних регионах будет царить оттепель, тогда как в других будет сохраняться более холодная погода.

Во второй декаде месяца возможно постепенное снижение температуры из-за поступления холодного воздуха из Скандинавии, однако сильных морозов синоптики не прогнозируют. Атмосферное давление будет оставаться близким к норме, а осадки будут незначительными — преимущественно в виде слабого или умеренного снега. В целом погода станет более спокойной и более предсказуемой.

В конце месяца погодные условия еще больше стабилизируются. Благодаря повышенному атмосферному давлению в Европе количество осадков будет минимальным, а температуры будут колебаться вблизи средних многолетних значений. Только в западных и южных регионах столбики термометров могут быть несколько выше нормы, при этом риск опасных погодных явлений будет оставаться низким.

В целом январь 2026 года ожидается довольно влажным — в некоторых регионах количество осадков может превысить средние показатели на 20-40%. Снег будет неустойчивым, а на дорогах периодически будут возникать гололедица и слякоть. Среднемесячная температура в большинстве областей прогнозируется на 1-2,5 градуса выше нормы, в западных и северо-западных регионах она будет колебаться в пределах климатических значений (-5...+2 градуса), а в высокогорье Карпат будет опускаться до -7...-9 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине с 30-го декабря начнется похолодание, а погода во время праздников будет морозной.

Также Фокус писал, что за последние 40 лет атмосферные реки сместились к полюсам Земли, и это повлияло на погодные условия и количество осадков во всем мире.