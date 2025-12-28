"Сочетание мороза и ветра": Диденко предупредила о дискомфортной погоде на праздники

Завершающий понедельник 2025 года будет еще сравнительно теплым. Морозы начнутся уже с 30 декабря.

В течение дня понедельника 29-го декабря температура воздуха ожидается в пределах -1...+2 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что на территории страны периодически будет выпадать снег, мокрый снег, но возможны и прояснения.

На тротуарах и дорогах будет скользко и мокро, предупредила Наталка Диденко, добавив, что ветер прогнозируется порывистым, сильным, северо-западного направления.

В Киеве завтра будет преобладать облачная влажная погода со снегом, с температурой воздуха около нуля.

Похолодание начнется с 30-го декабря и последний день старого года и первый день нового года, 31 декабря и 1 января, будут достаточно прохладными. Причем сочетание мороза и ветра будут делать температуру комфорта значительно ниже, предостерегла синоптик.

Прогноз погоды на 29 декабря от "Укргидрометцентра"

В понедельник, 29 декабря, в Украине будет облачно, проинформировали в УкрГМЦ.

Умеренный, днем на западе, юго-западе страны местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Погода в Украине на 29 декабря

Температура ночью 1-6 мороза, в Карпатах до 9 мороза; днем от 4 мороза до 1 тепла, на крайнем юге 1-4 тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

29 декабря на дорогах гололедица, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель. І уровень опасности, желтый, отметили синоптики.

