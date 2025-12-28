"Поєднання морозу та вітру": Діденко попередила про дискомфортну погоду на свята

Завершальний понеділок 2025 року буде ще порівняно теплим. Морози розпочнуться вже з 30 грудня.

Протягом дня понеділка 29-го грудня температура повітря очікується в межах -1…+2 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що на території країни періодично випадатиме сніг, мокрий сніг, але можливі й прояснення.

На тротуарах та дорогах буде слизько та мокро, попередила Наталка Діденко, додавши, що вітер прогнозується рвучким, сильним, північно-західного напрямку.

У Києві завтра переважатиме хмарна волога погода із снігом, з температурою повітря близько нуля.

Похолодання розпочнеться із 30-го грудня й останній день старого року та перший день нового року, 31 грудня та 1 січня, будуть досить прохолодними. Причому поєднання морозу та вітру робитимуть температуру комфорту значно нижчою, застерегла синоптикиня.

Прогноз погоди на 29 грудня від "Укргідрометцентра"

У понеділок, 29 грудня, в Україні буде хмарно, поінформували в УкрГМЦ.

Помірний, вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Погода в Україні на 29 грудня Фото: УкрГМЦ

Температура вночі 1-6 морозу, в Карпатах до 9 морозу; вдень від 4 морозу до 1 тепла, на крайньому півдні 1-4 тепла.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища Фото: УкрГМЦ

29 грудня на дорогах ожеледиця, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. І рівень небезпечності, жовтий, наголосили синоптики.

Нагадаємо, Фокус писав, що у неділю, 28 грудня, на гірськолижному курорті Буковель дали старт лижному сезону. Затрималося відкриття через теплу погоду та відсутність снігу.

Через масу туристів на дорогах утворилися кілометрові затори, а біля витягів і на популярних локаціях виникли великі черги.