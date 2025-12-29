Спочатку морози до -18 градусів, а потім відлиги: синоптик розповів, якою буде погода у 2026 році

Січень 2026 року в Україні не буде стабільним і радше нагадуватиме погодні "гойдалки": періоди різких морозів змінюватимуться відлигами, а сніг у багатьох областях довго не затримуватиметься. На старті року країну накриє справжня зимова прохолода, однак уже за кілька днів температурний фон різко зміниться.

Синоптик Ігор Кібальчич у коментарі виданню "Телеграф" зазначив, що цей січень буде особливо мінливим, оскільки українцям доведеться звикати до постійних температурних контрастів. Морозні ночі швидко поступатимуться відлигам, а стрімка зміна погодних умов створюватиме додаткові ризики як для водіїв, так і для пішоходів.

Перші дні місяця відповідатимуть класичному уявленню про зиму — зі снігом і відчутними холодами. У ніч на 1–2 січня температура в окремих районах, зокрема на заході, півночі та сході країни, може знижуватися до -13…-18 градусів. Найсильніше морози дадуться взнаки у гірських місцевостях та західних областях.

Відео дня

Втім, уже з 3 січня ситуація почне кардинально змінюватися, оскільки до України надходитиме тепле повітря з півдня і температура повітря підвищиться до нульових і плюсових значень. Окрім цього, разом із потеплінням очікується активне танення снігу, тумани, мокрий сніг і дощі, а також зросте небезпека ожеледиці. За словами Кібальчича, сніговий покрив швидко зменшуватиметься і до завершення першої декади січня у більшості регіонів може майже повністю зникнути.

Погода в Україні на початку 2026 року Фото: Телеграф

Також, як пише "Телеграф" із посиланням на дані прогностичної моделі ECMWF, найбільші температурні відхилення від кліматичної норми очікуються на півдні, у центральних та східних областях у період з 5 по 12 січня. У цей час в одних регіонах пануватиме відлига, тоді як в інших зберігатиметься холодніша погода.

У другій декаді місяця можливе поступове зниження температури через надходження холодного повітря зі Скандинавії, однак сильних морозів синоптики не прогнозують. Атмосферний тиск залишатиметься близьким до норми, а опади будуть незначними — переважно у вигляді слабкого або помірного снігу. Загалом погода стане спокійнішою і більш передбачуваною.

Наприкінці місяця погодні умови ще більше стабілізуються. Завдяки підвищеному атмосферному тиску в Європі кількість опадів буде мінімальною, а температури коливатимуться поблизу середніх багаторічних значень. Лише у західних і південних регіонах стовпчики термометрів можуть бути дещо вищими за норму, при цьому ризик небезпечних погодних явищ залишатиметься низьким.

У цілому січень 2026 року очікується доволі вологим — у деяких регіонах кількість опадів може перевищити середні показники на 20–40%. Сніг буде нестійким, а на дорогах періодично виникатимуть ожеледиця та сльота. Середньомісячна температура в більшості областей прогнозується на 1–2,5 градуса вище норми, у західних і північно-західних регіонах вона коливатиметься в межах кліматичних значень (-5…+2 градуси), а у високогір’ї Карпат опускатиметься до -7…-9 градусів.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що в Україні з 30-го грудня розпочнеться похолодання, а погода під час свят буде морозною.

Також Фокус писав, що за останні 40 років атмосферні річки змістилися до полюсів Землі, і це вплинуло на погодні умови та кількість опадів у всьому світі.