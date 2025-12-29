Погода в усьому світі зміниться: атмосферні річки суттєво змістилися (відео)

Нове дослідження показує, що за останні 40 років атмосферні річки змістилися до полюсів Землі за останні 40 років, що призвело до значних змін погодних умов по всій земній кулі.

У новому дослідженні команда з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі виявила, що в останні десятиліття атмосферні річки, які переносять водяну пару високо над поверхнею планети, змінили своє положення. Такі зміни можуть вплинути на погодні умови та кількість опадів у всьому світі, пише IFLScience.

Спостереження показують, що за останні 40 років атмосферні річки в обох півкулях наблизилися до полюсів приблизно на 6-10°. Це призвело до того, що області, зачеплені атмосферними річками, розташовані далі на північ у Північній півкулі й далі на південь у Південній півкулі, ніж раніше.

За словами вчених, основною причиною зміщення є похолодання в східній тропічній частині Тихого океану. Однак учені уточнюють, що ланцюжок подій все ще не повністю вивчений.

Зазначимо, що атмосферні річки — потоки водяної пари в атмосфері Землі, що мають значний вплив на кількість опадів у вигляді дощу та снігу. Вони різняться за розміром та інтенсивністю, але в середньому одна з них переносить таку саму кількість водяної пари, як і течія в гирлі річки Міссісіпі.

Однією з найвідоміших атмосферних річок вважається так званий "Ананасовий експрес" — потужна атмосферна річка, що доправляє вологу з тропічного Тихого океану в районі Гаваїв до західного узбережжя Канади та США. Коли це вологе і тепле повітря досягає західного узбережжя, воно здатне спричинити сильні зливи до Каліфорнії, а також Орегону, Вашингтона та Британської Колумбії.

Згідно з оцінками вчених, близько половини всього дощу і снігу на західному узбережжі США доставляється атмосферними річками. Однак атмосферні річки — не тільки північноамериканське явище. Насправді вони впливають на погоду і розподіляють опади по всій земній кулі.

Тепер учені виявили, що нещодавнє зміщення атмосферних річок до полюсів може мати глибокий вплив на світові погодні системи вже найближчими роками. Вважається, що регіони, які раніше залежали від атмосферних річок для отримання опадів, можуть зіткнутися з посиленням посух і аномальної спеки, тоді як регіони у вищих широтах, ймовірно, зіткнуться з сильнішими дощами, штормами та підвищеним ризиком повеней.

Утім, залишається багато невідомого про ширші наслідки руху атмосферних річок до полюсів. Наприклад, вважається, що це призведе до непередбачуваних наслідків для світового океану, однак цю реакцію необхідно вивчити додатково.

