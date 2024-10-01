Неймовірно сильна "річка в небі" пронеслася над Землею: такої інтенсивності не бачили 23 роки (фото)

Незвично сильні опади ринули на узбережжя Північної Америки на початку вересня і тепер вчені знають, чому це сталося.

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Початок вересня ознаменувався для Канади й деяких районів США серйозними опадами, незвичними для цього регіону і пори року. Вчені не відразу зрозуміли, чим це викликано, але тепер вважають, що знайшли причину, пише IFLScience.

Дослідники припускають, що незвично сильні опади стали результатом однієї з найінтенсивніших атмосферних річок, що спостерігалися в північно-східній частині Тихого океану з 2000 року.

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Зазначимо, що атмосферні річки часто описують як "річки в небі". По суті, вони являють собою вузькі, поточні колони конденсованої водяної пари в атмосфері, які можуть простягатися на більш ніж 2000 кілометрів у довжину. Коли "річки в небі" досягають землі, водяна пара охолоджується й опускається на землю у вигляді дощу або снігу.

За словами вчених, повітряні річки, як правило, слабкі та приносять користь водопостачанню за допомогою опадів, які приносять. Однак, коли такий стовп пройшов через затоку Аляска наприкінці вересня, він виявився надзвичайно потужним. У результаті прибережні райони Канади та південно-східної Аляски протягом кількох днів були охоплені сильними дощами.

Найсильніші дощі спостерігалися в горах Кост-енд-Гейзелтон і національному парку Глейшер-Бей, але в невеликому містечку в Британській Колумбії чотири дні поспіль випадало від 56,2 до 99,3 міліметра опадів на день. Для порівняння, за весь вересень 2023 року в цьому ж місті випало загалом 118,7 міліметра опадів.

Дослідники виявили, що в момент виходу на сушу, атмосферна річка досягла 4 або 5 категорії, де 5 категорія — найвища. Вона також відома як "виняткова" і вважається насамперед небезпечною, а не корисною — по суті, вона йде пліч-о-пліч із ризиком повені.

Супутникові знімки атмосферної річки в момент її виходу на сушу Фото: Черное море

Дослідники зазначають, що шкала категорій атмосферних річок трохи схожа на шкалу Саффіра-Сімпсона, що використовується для ураганів. Водночас вона є відносно новою і була встановлена лише 2019 року та базується на максимальній інтенсивності та тривалості атмосферної річки.

Одним із визначальних розрахунків, виконаних у шкалі, є розрахунок інтегрованого перенесення водяної пари (IVT), який об'єднує швидкість вітру і рівень вологості атмосфери, щоб дати уявлення про інтенсивність атмосферної річки.

Дослідники з Центру західної погоди та водних екстремальних явищ у Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго розрахували IVT для нещодавньої атмосферної річки й виявили неймовірну інтенсивність. Результати вказують, що вона стала найінтенсивнішою з усіх спостережуваних у регіоні за останні 23 роки.

За словами вченого-атмосферолога Біна Гуана, досі невідомо, чим була викликана така інтенсивність атмосферної річки. Однак учений припускає, що причиною могли стати зміни в кліматичній моделі, відомій як Арктичне коливання, що рідко спостерігається у вересні.

Раніше Фокус писав про те, що в небесах над Арктикою виявили бурхливі "річки": зливаються в озера і прискорюють танення льоду.