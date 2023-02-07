У небесах над Арктикою виявили бурхливі "річки": зливаються в озера та прискорюють танення льоду

Дослідження показує, що ці "атмосферні річки" сильно штормить, а це суттєво уповільнює відновлення арктичного льоду.

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Глобальне потепління та майбутні зміни клімату все частіше стають об'єктом наукових досліджень — учені постійно намагаються зрозуміти, як зупинити ці процеси, не допустити різкої зміни клімату й не дати Арктиці втратити свої льодовики, пише IFL Science.

У новому дослідженні метеорологи Університету штату Пенсільванії зосередилися на вивченні Арктики та швидкості, з якою вона втрачає свій морський лід. Результати дослідження виявились дуже тривожними — втрата арктичного морського льоду може посилитися. Причиною цього є сильні шторми, які здатні переміщати повітрям величезну кількість води у вигляді пари.

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Ці масивні обсяги пари називаються атмосферними річками, і дослідники виявили, що вони все частіше досягають Арктики навіть у найморозніші зимові місяці, коли морському льоду, як правило, надається шанс відновитися та "наростити жирок" після виснажливого літнього танення. Однак тепер дослідники вважають, що атмосферні річки здатні перешкодити цьому процесу.

За словами провідного автора дослідження Пенфея Чжана, скорочення арктичного морського льоду є одним із найочевидніших свідчень глобального потепління за останні кілька десятиліть. Проблема полягає в тому, що попри те, що температура в Арктиці значно нижча за нуль, скорочення морського льоду навіть узимку все ще дуже велике. І тепер дослідники вважають, що виявили один із найважливіших факторів, які впливають на це, — атмосферні річки.

Зазначимо, що, згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), атмосферна річка є тонким, нестійким стовпом конденсованої водяної пари з тропіків, який розташовується високо в атмосфері та, по суті, є "річкою в небесах".

Коли ця річка досягає землі, це зазвичай відбувається у вигляді сильного дощу або снігопаду. Вчені зазначають, що такі шторми, наприклад, нещодавно принесли в Каліфорнію майже 28 сантиметрів опадів.

У більш ранньому дослідженні вчені виявили, що ці "небесні річки" також здатні зливатися в "небесні озера", які є масивним скупченням водяної пари в атмосфері — воно повільно рухається та може затримуватися в атмосфері протягом тривалого часу. Дослідники відзначають, що подібні озера утворюються, коли атмосферні річки відокремлюються й уповільнюються, а потім об'єднуються в "небесні озера", щоб виплеснути на землю величезну кількість води.

У ході дослідження вчені вивчили супутникові знімки й об'єднали їх із моделюванням клімату — це дозволило вченим зрозуміти, як "небесні річки" впливають на Арктику в період, коли морський лід тут, як правило, відновлюється. Дослідники виявили, що "небесні річки" безпосередньо впливають на кількість арктичного льоду — наприклад, дані показують, що після того, як атмосферна річка звивається в цьому регіоні, це відразу відкладає відбиток на морський лід — він відступає та продовжує рухатися в цьому напрямку протягом 10 днів після шторму.

За словами співавтора дослідження Мінгфангі Тінг, результати виявилися ще гнітючішими, ніж передбачали вчені. Ситуація також ускладнюється тим, що останнім часом атмосферні річки стають дедалі частішим явищем.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід" — він простягається на 460 км і прискорює танення.