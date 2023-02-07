В небесах над Арктикой обнаружили бурные "реки": сливаются в озера и ускоряют таяние льда

Исследование показывает, что эти "атмосферные реки" сильно штормит, а это существенно замедляет восстановление арктического льда.

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Глобальное потепление и грядущие изменения климата все чаще становятся объектом научных исследований — ученые то и дело пытаются понять, как остановить эти процессы, не допустить резкого изменения климата и не дать Арктике потерять свои ледники, пишет IFL Science.

В новом исследовании метеорологи Университета штата Пенсильвании сосредоточились на изучении Арктики и скорости, с которой она теряет свой морской лед. Результаты исследования оказались весьма тревожными — потеря арктического морского льда может усугубиться. Причиной тому сильнейшие штормы, которые способны перемещать огромное количество воды в виде пара по воздуху.

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Эти массивные объемы пара называются атмосферными реками и исследователи обнаружили, что они все чаще достигают Арктики даже в самые морозные зимние месяцы, когда морскому льда, как правило, предоставляется шанс восстановиться и "нарастить жирок" после изнуряющего летнего таяния. Однако теперь исследователи полагают, что атмосферные реки способны помешать этому процессу.

По словам ведущего автора исследования Пэнфэйа Чжана, сокращение арктического морского льда является одним из наиболее очевидных свидетельств глобального потепления за последние несколько десятилетий. Проблема заключается в том, что несмотря на то, что температура в Арктике значительно ниже нуля, сокращение морского льда даже зимой все еще очень велико. И теперь исследователи полагают, что обнаружили один из важнейших факторов, влияющих на это — атмосферные реки.

Отметим, что согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), атмосферная река представляет собой тонкий, неустойчивый столб конденсированного водяного пара из тропиков, который располагается высоко в атмосфере и, по сути, представляет собой "реку в небесах".

Когда эта река достигает земли, это, как правило, происходит в виде сильного дождя или снегопада. Ученые отмечают, что подобные штормы, например, недавно принесли в Калифорнию почти 28 сантиметров осадков.

В более раннем исследовании ученые обнаружили, что эти "небесные реки" также способны сливаться в "небесные озера", которые представляют собой массивное скопление водяного пара в атмосфере — оно медленно движется и может задерживаться в атмосфере в течение длительного времени. Исследователи отмечают, что подобные озера образуются, когда атмосферные реки отделяются и замедляются, а после объединяются в "небесные озера", чтобы выплеснуть на землю огромное количество воды.

В ходе исследования ученые изучили спутниковые снимки и объединили их с моделированием климата — это позволило ученым понять, как "небесные реки" влияют на Арктику период, когда морской лед здесь, как правило, восстанавливается. Исследователи обнаружили, что "небесные реки" напрямую влияют на количество арктического льда — например, данные показывают, что после того, как атмосферная река извивается в этом регионе, это тут же откладывает отпечаток на морской лед — он отступает и продолжает двигаться в этом направлении в течение 10 дней после шторма.

По словам соавтора исследования Мингфанги Тинг, результаты оказались еще более удручающими, чем изначально предполагали ученые. Ситуация также усложняется тем, что в последнее время атмосферные реки становятся все более частым явлением.

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