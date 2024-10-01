Невероятно сильная "река в небе" пронеслась над Землей: такой интенсивности не видели 23 года (фото)

Необычно сильные осадки обрушились на побережье Северной Америки в начале сентября и теперь ученые знают, почему это произошло.

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Начало сентября ознаменовалось для Канады и некоторых районов США серьезными осадками, необычными для этого региона и времени года. Ученые не сразу поняли, чем это вызвано, но теперь считают, что нашли причину, пишет IFLScience.

Исследователи предполагают, что необычно сильные осадки стали результатом одной из самых интенсивных атмосферных рек, наблюдавшихся в северо-восточной части Тихого океана с 2000 года.

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Отметим, что атмосферные реки часто описывают как "реки в небе". По сути, они представляют собой узкие, текущие колонны конденсированного водяного пара в атмосфере, которые могут простираться на более чем 2000 километров в длину. Когда "реки в небе" достигают земли, водяной пар охлаждается и опускается на землю в виде дождя или снега.

По словам ученых, воздушные реки, как правило, слабы и приносят пользу водоснабжению с помощью осадков, которые приносят. Однако, когда такой столб прошел через залив Аляска в конце сентября, он оказался чрезвычайно мощным. В результате прибрежные районы Канады и юго-восточной Аляски в течение нескольких дней были охвачены сильными дождями.

Самые сильные дожди наблюдались в горах Кост-энд-Хейзелтон и национальном парке Глейшер-Бей, но в небольшом городке в Британской Колумбии четыре дня подряд выпадало от 56,2 до 99,3 миллиметров осадков в день. Для сравнения, за весь сентябрь в 2023 году в этом же городе выпало в общей сложности 118,7 миллиметров осадков.

Исследователи обнаружили, что в момент выхода на сушу, атмосферная река достигла 4 или 5 категории, где 5 категория — наивысшая. Она также известна как "исключительная" и считается в первую очередь опасной, а не полезной — по сути, она идет рука об руку с риском наводнения.

Спутниковые снимки атмосферной реки в момент ее выхода на сушу Фото: NASA Earth Observatory

Исследователи отмечают, что шкала категорий атмосферных рек немного похожа на шкалу Саффира-Симпсона, используемую для ураганов. В то же время она является относительно новой и была установлена лишь в 2019 году и основана на максимальной интенсивности и продолжительности атмосферной реки.

Одним из определяющих расчетов, выполненных в шкале, является расчет интегрированного переноса водяного пара (IVT), который объединяет скорость ветра и уровень влажности атмосферы, чтобы дать представление об интенсивности атмосферной реки.

Исследователи из Центра западной погоды и водных экстремальных явлений в Калифорнийском университете в Сан-Диего рассчитали IVT для недавней атмосферной реки и обнаружили невероятную интенсивность. Результаты указывают, что она стала самой интенсивной из всех наблюдаемых в регионе за последние 23 года.

По словам ученого-атмосферолога Бина Гуана, до сих пор неизвестно, чем была вызвана такая интенсивность атмосферной реки. Однако ученый предполагает, что причиной могли стать изменения в климатической модели, известной как Арктическое колебание, редко наблюдающееся в сентябре.

Ранее Фокус писал о том, что в небесах над Арктикой обнаружили бурные "реки": сливаются в озера и ускоряют таяние льда.