Погода во всем мире изменится: атмосферные реки существенно сместились (видео)

Новое исследование показывает, что за последние 40 лет атмосферные реки сместились к полюсам Земли за последние 40 лет, что привело к значительным изменениям погодных условий по всему земному шару.

В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружила, что в последние десятилетия атмосферные реки, переносящие водяной пар высоко над поверхностью планеты, изменили свое положение. Такие изменения могут повлиять на погодные условия и количество осадков во всем мире, пишет IFLScience.

Наблюдения показывают, что за последние 40 лет атмосферные реки в обоих полушариях приблизились к полюсам примерно на 6–10°. Это привело к тому, что области, затронутые атмосферными реками, находятся дальше на север в Северном полушарии и дальше на юг в Южном полушарии, чем раньше.

По словам ученых, основной причиной смещения является похолодание в восточной тропической части Тихого океана. Однако ученые уточняют, что цепочка событий все еще не полностью изучена.

Отметим, что атмосферные реки — потоки водяного пара в атмосфере Земли, оказывающие значительное влияние на количество осадков в виде дождя и снега. Они различаются по размеру и интенсивности, но в среднем одна из них переносит такое же количество водяного пара, как и течение в устье реки Миссисипи.

Одной из самых известных атмосферных рек считается так называемый "Ананасовый экспресс" — мощная атмосферная река, которая доставляет влагу из тропической Тихого океана в районе Гавайев к западному побережью Канады и США. Когда этот влажный и теплый воздух достигает западного побережья, он способен вызвать сильные ливни к Калифорнии, а также Орегоне, Вашингтоне и Британской Колумбии.

Согласно оценкам ученых, около половины всего дождя и снега на западном побережье США доставляется атмосферными реками. Однако атмосферные реки — не только североамериканское явление. На самом деле они влияют на погоду и распределяют осадки по всему земному шару.

Теперь ученые обнаружили, что недавнее смещение атмосферных рек к полюсам могут оказать глубокое влияние на мировые погодные системы уже в ближайшие годы. Считается, что регионы, которые раньше зависели от атмосферных рек для получения осадков, могут столкнуться с усилением засух и аномальной жары, в то время как регионы в более высоких широтах, вероятно, столкнутся с более сильными дождями, штормами и повышенным риском наводнений.

Впрочем, остается много неизвестного о более широких последствиях движения атмосферных рек к полюсам. Например, считается, что это приведет к непредвиденным последствиям для мирового океана, однако эту реакцию необходимо изучить дополнительно.

