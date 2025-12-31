Дорогу на Буковель замело снегом: что происходит на трассах в западных областях Украины (видео)

В западных регионах Украины сохраняются сложные погодные условия: метели, сильный ветер и низкие температуры существенно усложнили передвижение по дорогам.

В частности, в Ивано-Франковской области люди, которые ехали в сторону горнолыжного курорта Буковель, буквально застревают на трассах, занесенных снегом. Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

В одном из постов сообщается, что рейсовый автобус застрял в сугробах в Угринове, и спасателям пришлось выталкивать его, чтобы он мог отправиться дальше.

Из-за непогоды в Городенковской городской территориальной общине остается осложненным движение на дороге Р-24 "Татаров-Камянец-Подольский" на участке Котиковка-Семаковцы. Учитывая сложные погодные условия, а именно резкие порывы ветра и угрозу снежных переметов на этих участках дорог жителям и гостям региона власти посоветовали воздержаться от поездок без необходимости.

Відео дня

В Ровенской области на дороги вывели 49 единиц техники, на трасах работают до 70 человек.

Тем, кто хочет отправиться в Карпаты, не стоит рисковать, поскольку там до сих пор сохраняется непогода. Утром 31 декабря на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 17 градусов, в урочище Заросляк — до -14 градусов мороза.

В Карпатах сохраняется морозная и снежная погода Фото: Суспільне

Напомним, какой будет погода в последний день 2025 года.

Также сообщалось, что по дороге в Буковель образовались длинные пробки. Сезон на популярном горнолыжном курорте начался 28 декабря.