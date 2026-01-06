Негода в Києві: десятки травмованих, а на дорогах "каша"

У Києві з ночі йде сніг, і як наслідок — на дорогах утворилися затори, а комунальники з ночі розчищають сніг і обробляють дороги, тротуари, сходи, пішохідні переходи протиожеледними засобами.

У деяких районах столиці утворилися величезні затори через "кашу" на дорогах, і автомобілі, часом, їдуть зі швидкістю не більше ніж 7 км/год, передає канал "Новини.LIVE".

За даними "Київ Info", сильний затор утворився в бік центру: під мостом біля метро "Шулявська" занесло вантажівку, через що три смуги перекрито

Через сніг та ожеледицю в місті вже 65 осіб звернулися до травмпунктів, розповіла в ефірі "Київ24" директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан.

За її словами, восьми людям знадобилася госпіталізація, серед них — двоє дітей.

Вона попередила пішоходів і водіїв бути обережними на дорогах, дивитися під ноги та обирати зручне взуття, а також нагадала, що травмпункти в столиці працюють у режимі 24/7, і вони забезпечені всім необхідним для надання допомоги.

Відео дня

За інформацією КМДА, з ночі в столиці працюють 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору". Також задіяні 132 працівники у складі 24 бригад із ручного прибирання.

За прогнозами синоптиків, 6 січня, у Києві буде хмарно, вдень — мокрий сніг і дощ, туман, ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів тепла.

"Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції. А пішоходів — бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби", — наголосила влада.

Патрульна поліція Києва напередодні ввечері повідомила, що в разі істотного ускладнення погодних умов можливе обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці.

