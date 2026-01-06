Непогода в Киеве: десятки травмированных, а на дорогах "каша"

В Киеве с ночи идет снег, и как следствие – на дорогах образовались пробки, а коммунальщики с ночи расчищают снег и обрабатывают дороги, тротуары, лестницы, пешеходные переходы противогололедными средствами.

В некоторых районах столицы образовались огромные пробки из-за "каши" на дорогах, и автомобили, порой, едут со скоростью не более 7 км/ч, передает канал "Новини.LIVE".

По данным "Киев Info", сильная пробка образовалась в сторону центра: под мостом возле метро "Шулявская" занесло грузовик, из-за чего три полосы перекрыты

Из-за снега и гололеда в городе уже 65 человек обратились в травмпункты, рассказала в эфире "Киев24" директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Татьяна Мостепан.

По ее словам, восьми людям понадобилась госпитализация, среди них – двое детей.

Она предупредила пешеходов и водителей быть осторожными на дорогах, cмотреть под ноги и выбирать удобную обувь, а также напомнила, что травмпункты в столице работают в режиме 24/7, и они обеспечены всем необходимым для предоставления помощи.

По информации КГГА, с ночи в столице работают 264 единицы спецтехники "Киевавтодора". Также задействованы 132 работника в составе 24 бригад по ручной уборке.

По прогнозам синоптиков, 6 января, в Киеве будет облачно, днем ​​– мокрый снег и дождь, туман, гололед, на дорогах – гололедица. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов – осторожничать и не забывать носить фликеры в темное время суток", – подчеркнули власти.

Патрульная полиция Киева накануне вечером сообщила, что в случае существенного усложнения погодных условий возможно ограничение въезда крупногабаритного транспорта в столицу.

